Wiener Neustadt wird im Juni wieder zum Sommertheater. Die Kulturinitiative “glashaus – ernten was man sieht” verwandelte bereits letztes Jahr das Akademiebad zum Schauplatz von den Abenteuern des Odysseus. Heuer geht es aber an den Würstelstand. Nämlich zu Rinaldas Standl am Johannes-von-Nepomuk-Platz, der zur temporären Kleinkunstbühne für das WURST-Festival umfunktioniert wird.