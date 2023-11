Kultur-Tickets um 10 Euro für AK-Mitglieder

Highlights des Programms sind etwa der Kabarett-Doppelabend am 8. November mit dem Gewinner des Freistädter Frischlings 2022, Josef Jöchl, und dem Sieger der ORF Comedy Challenge 2022, Manuel Thalhammer, in der AK Linz. Für eine musikalisch-kabarettistische Zeitreise im „Grand Hotel Supancic“ sorgt am 22. November Mike Supanic in der AK Linz. Im Rahmen der Tuesday the Bluesday-Reihe im November gastieren die australische Gitarristin und Sängerin Kara Grainger und ihr Trio in der Linzer AK-Zentrale.

Ebenso gibt es Tickets um nur 10 Euro für den AK Classics-Abend am 24. November im Brucknerhaus Linz. Dabei wird der bedeutende österreichische Komponist Ernst Ludwig Leitner anlässlich seines 80. Geburtstags mit einer Uraufführung gewürdigt. Bei diesem Werk steht neben dem Bruckner Orchester Linz (BOL) auch der Chor des Landestheaters Linz auf der Bühne – geleitet vom langjährigen Chefdirigenten des BOL Martin Sieghart.