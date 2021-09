Mit Voranmeldung und 3G-Kontrolle sowie Maskenpflicht in den Innenräumen war man auf dem JKU-Gelände coronatechnisch up-to-date. Das gute Wetter spielte dem Festival in die Hände und der weitläufige Campus hätte auch noch mehr Menschen genug Raum gewährt. Mit 668 waren immerhin knapp halb so viele Präsentatoren wie 2019 angereist, 206 Medienvertreter aus 21 Ländern kamen dazu. "Ich glaube, es hat allen sehr große Freude bereitet, einander wiederzusehen, sich auszutauschen und gemeinsam nach vorn zu blicken", resümierte Gerfried Stocker, der künstlerische Geschäftsführer der Ars Electronica. Auch Rektor Meinhard Lukas hob die einmalige Atmosphäre auf dem Campus hervor. Wer durch Kepler's Garden geschlendert sei, "ist ohne Zweifel sehr inspiriert nach Hause gegangen". Diese Woche bleiben noch die 80 angereisten Studierenden der Festival University, die am Freitag erste Ergebnisse präsentieren.