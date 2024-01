Kulturhauptstädte eröffnen: Bad Ischl startet

Zunächst dürfen sich aber 23 Gemeinden des oberösterreichischen und steirischen Salzkammerguts Europäische Kulturhauptstadt 2024 nennen. Dabei geht es der künstlerischen Leiterin Elisabeth Schweeger darum, den ländlichen Raum als Zukunftsraum zu positionieren, was mithilfe von mehr als 300 Projekten gelingen soll.

Veranstaltungen in Bad Ischl

Auf dem Eröffnungsprogramm stehen am 20. Jänner neben dem von Hubert von Goisern geleiteten Riesen-Chor etwa Tom Neuwirth aka Conchita im Kurpark Bad Ischl, ein Gastspiel der Komischen Oper Berlin mit "Eine Frau, die weiß, was sie will!" im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen wie die Ausstellungseröffnungen "sudhaus - kunst mit salz & wasser" im Alten Sudhaus und "Luv Birds im Toten Winkel" von Maruša Sagadin im Postgebäude. Mit zahlreichen Konzerten feiert man "in die Nacht hinein", bevor es am 21. Jänner dann ein langes "Katerfrühstück" mit verschiedensten Programmpunkten gibt.