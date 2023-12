Die Geschichte

Bei einer Pressekonferenz erinnerten Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum an die Entstehungsgeschichte des Konzerthauses an der Donau und an seine Bedeutung für die kulturelle Entwicklung der Landeshauptstadt. Bereits in den 1930er-Jahren war in der einst auf Industrie konzentrierten Stadt der Wunsch da, sich als Kulturmetropole zu positionieren. In den Fünfzigern musste bei größeren philharmonischen Konzerten in den Turnsaal einer Schule oder in die Linzer Straßenbahnremise ausgewichen werden.

1960 kam es zum politischen Grundsatzbeschluss für einen Neubau. Als Standort wurde das Park-Grundstück an der Donau zwischen der Nibelungen- und der Eisenbahnbrücke bestimmt. Bis zur Grundsteinlegung dauerte es freilich noch neun Jahre. Die Planung wurde dem finnischen Architekten Heiki Siren und seiner Frau Kaija anvertraut.