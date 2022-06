Festival der Regionen: Ausschreibung für Projekte

Für 2023 ist u.a. Obfrau Fina Esslinger mit dabei, die die Grundidee umriss: "Wir sagen, der Zug ist noch nicht abgefahren, um die Klimakrise zu bekämpfen." Es sei aber "höchste Eisenbahn als internationale solidarische Gemeinschaft zu handeln". Konkret werden nun Projekte gesucht, die sich ortsbezogen, sozial und oppositionell mit der Region auseinandersetzen". Diese können von Meme-Workshops in Altersheimen bis zur "Abschaffung der Verbrennungsmotoren" reichen, hieß es weiter.

Die Region wird 2023 aber weiter, grenzüberschreitend gefasst, als in den Jahren zuvor. So können auch Projekte aus Tschechien eingereicht werden. Beabsichtigt ist nur, dass die Ausstellungsformate an die Summerauerbahn heranrücken, damit eine Anreise mit der Bahn und nicht mit dem Auto möglich sei, so Esslinger.

Über das Budget werde derzeit mit dem Land noch verhandelt. Kulturdirektorin Margot Nazzal hob am Montag die Bedeutung dieses Festivals hervor, das "Oberösterreich aus künstlerischer Sicht in 30 Jahren kartografiert hat".

Weitere Infos gibt es hier.