Festival Schäxpir in OÖ: Die Magie des Theaters

Von 14. bis 24 Juni wird der Frage nachgegangen "Was ist real und was erfunden", erklärte die neue Festivalleiterin Anja Lang in der Programmpräsentation von "Magic - die Geschichte der Geschichten".

Mit "Fortune Telling, also Weissagung, Kartenlegen, immersiven Theater" wolle das Festival dem Publikum "ganz unmittelbare, spürbare Theatererlebnisse" bescheren und es "Teil dieser magischen Welt" werden lassen, hieß es. So werden heuer mit innovativen Theaterformaten klassische Coming-of-Age-Stories neu aufgerollt. Konkret stehen 30 Produktionen aus elf Nationen, davon neun Ur- und elf österreichische Erstaufführungen, an 20 Spielstätten in Linz und Peuerbach auf dem Spielplan.