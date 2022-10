Sommerfrische am Attersee

Tourismuschefin Angelina Eggl sagte in einer Aussendung, dass sich die Region sehr wohl bewusst sei, dass sie "die Verantwortung für Gustav Klimt am Attersee trägt, und sieht sich in der Pflicht, das Projekt weiter voranzutreiben". Alle Förderer in der Region seien sich einig, dass es weitergehe. In welcher Form dies geschehen werde, sei derzeit aber noch offen.

Gustav Klimt verbrachte seine Sommerfrische zwischen 1900 und 1916 am Attersee und schuf zahlreiche von dieser Region inspirierte Meisterwerke.