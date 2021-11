In Oberösterreich und Salzburg wird sich der Vorhang erneut schließen: OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Donnerstag einen "harten Lockdown" ab kommender Woche angekündigt. "Sollte es morgen zu keinem bundesweiten Lockdown kommen, wird es auf alle Fälle in Oberösterreich, gemeinsam mit Salzburg, einen mehrwöchigen Lockdown geben", so Stelzer gegenüber MedienvertreterInnen. Der Lockdown tritt ab nächster Woche in Kraft.

Kulturszene: Hohe Verluste bei Lockdown

Nicht nur die Schulen und Geschäfte des täglichen Lebens, auch die Kulturbranche wird von einem neuerlichen Lockdown stark betroffen sein. Die Kulturplattform Oberösterreich (KUPF OÖ) geht von einem zu erwartenden Schaden von ein bis zwei Mio. Euro pro Monat im Falle eines Lockdown aus. An die heimische Politik wird eine klare Aufforderung zum Handeln gerichtet:

“Seit Monaten fordern wir vom Kultur- und Finanzministerium die Verlängerung der ausgelaufenen Hilfsinstrumente für den gebeutelten Kulturbereich. Seit Monaten werden unsere Hilferufe ignoriert. Jetzt, wo ein totaler Lockdown fix ist, muss die Zeit des Kopf in die Erde Steckens vorbei sein. Wir brauchen rasch Klarheit und Sicherheit für die tausenden KulturarbeiterInnen, KünstlerInnen und weitere Beschäftigten im Kulturbereich, deren Existenzgrundlage nun wegbricht,” so KUPF-Geschäftsführer Thomas Diesenreiter.