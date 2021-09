Landestheater Linz startet mit "La Bohéme" in die Opernsaison

Die musikalische Leitung hat Opern- und Orchesterchef Markus Poschner inne, für die Inszenierung sprang kurzfristig der international erfolgreiche Schauspiel- und Opernregisseur Georg Schmiedleitner ein, es ist seine erste Oper am heimischen Musiktheater. Regisseur und Dirigent stellten die Produktion am Montag in einem Pressegespräch vor.

Giacomo Puccinis Oper "La Bohème"

Puccinis Geschichte von der Liebe der kranken Mimi und des erfolglosen Dichters Rodolfo ist für den Linzer Schmiedleitner zwar eine Geschichte des Verliebens, der Trennung und des Todes, es ist aber auch ein Bild von Liebe heute, von einem Leben aneinander vorbei. Es sei für ihn, so der Regisseur, "ein Sprung ins kalte Wasser", er habe sich schnell einarbeiten müssen. Die bereits vorgegebene Bühne und die Kostüme kämen ihm aber entgegen. Er verspricht eine spannende Inszenierung, in der die Sänger auch schauspielerisch gefordert werden. Schmiedleitners Mimi ist nicht von Krankheit gezeichnet. Sie weiß, was sie will und ist auch eine Frau, die weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben habe.