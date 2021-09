"Wie im Himmel" im Musiktheater Linz: Stimmgewaltiger Saisonauftakt

Musical fürs Herz

Wenn an einem Abend Tiefgang, Schmäh und Gänsehautmomente zusammenkommen, sind das die Zutaten für ein herzerwärmendes Musical, das nicht ohne Grund vor der Pandemie zwei Jahre lang en suite in Stockholm gelaufen ist. Es verspricht, auch in Linz ein Kassenschlager zu werden und nicht nur jene, die der Film begeistert hat, ins Musiktheater zu locken. Und so stimmte das Publikum am Ende zwar nicht in den Chorgesang ein, dankte dem Ensemble, dem Extrachor und dem bei der Premiere anwesenden Ehepaar Pollak aber mit minutenlangem Schlussapplaus und stehenden Ovationen.