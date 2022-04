Auch Operetten und Musical

Operettenfreunde kommen bei Emmerich Kalmans "Gräfin Mariza" auf ihre Rechnung. Schließlich wird es auch eine kleinere, aber mobile Operettenproduktion geben, die in oberösterreichischen Theatern und Gaststätten gastiert.

Das Musical bringt zum Start der Spielzeit "Anastasia" von Stephen Flaherty, Lynn Ahrens und Terrence McNally als Österreichische Erstaufführung auf die Bühne (10. September). Das Stück basiert auf einem Zeichentrickfilm aus den 1990ern rund um die Legende der überlebenden Zarentochter. In "Catch Me If You Can" von - ebenfalls - Terrence McNally, Marc Shaiman und Scott Wittman narrt der Hochstapler Frank Abagnale einen FBI-Agenten, dazu Bigbandsound des Bruckner Orchesters. Erstmals in Europa zu sehen ist "Natascha, Pierre und der große Komet von 1812" von Dave Malloy (11. Februar). Das Broadwaymusical kleidet Tolstois "Krieg und Frieden" in Elektropopklänge. Mit "Fun Home" (14. April) steht eine deutschsprachige Erstaufführung in der BlackBox am Programm, das Musical von Jeanine Tesori und Lisa Kron basiert auf dem Graphic Novel von Alison Bechdel und behandelt das Erwachsenwerden in einer Bestatterfamilie. Mit "Bäm!" feiert die Musical-Company im Mai ihren zehnten Geburtstag.