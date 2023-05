Lehár Festival Bad Ischl entführt in "vielfältige Operettenwelt"

So wird "Madame Pompadour" als jazzige Revue gezeigt, die Verwechslungskomödie "Der Vogelhändler" ist der Klassiker im Programm und schließlich gibt es noch die Rarität "Schön ist die Welt" vom Genius Loci Franz Lehár. "130 Jahre europäische Operettengeschichte wird in Bad Ischl vereint", gab Präsidentin Brigitte Stumpner einen Einblick in die "diesjährige bunte, vielfältige Operettenwelt".

"Madame Pompadour" von Leo Fall (8. Juli) ist ein Stück von einer selbstbewussten Frau, "was wir im positiven Sinn auf die Bühne bringen wollen". Das solle mit einer Revue-Operette geschehen, hob Intendant Thomas Enzinger hervor, der die Inszenierung der Eröffnungspremiere des Festivals im Kongress & TheaterHaus Bad Ischl übernommen hat.

Er werde eine "komplett neue Fassung" auf die Bühne bringen, ohne den Kern des Stücks anzutasten. Die Weiterentwicklung von Stücken habe in der Operettengeschichte Tradition, die auch mit dem Lehár Festival weiter verfolgt werden soll.