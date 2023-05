Essen und Musik

Neu für die Besucher:innen ist ein Food-Truck, der zu den musikalischen auch vegetarische und vegane Leckerbissen kredenzt. Indoor bietet der Posthof im Sommer vor allem etwas für Heavy-Metal-Fans: Am 3. August gastieren Heaven Shall Burn, Bleed From Within und Shadow Of Intent, am 10. August Airbourne.

Das frühere "Ahoi! Pop"-Sommerfestival geht im neuen Format "Lido Sounds" auf, das Posthof, Brucknerhaus, Arcadia Live und Radio FM4 gemeinsam veranstalten und das heuer erstmals - von 16. bis 18. Juni am linken Donau-Ufer - steigt. Hier gastieren rund 30 Künstler:innen, u.a. die britische Indie-Band Florence and the Machine, Die Toten Hosen, Wanda, Peter Fox und Cro.

Es solle ein Festival mit urbanem Charakter werden, "bei dem man nicht wie bei anderen Festivals im Schlamm versinkt", so Dietmar Kerschbaum, Vorstandsdirektor der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA, zu der Posthof und Brucknerhaus gehören.