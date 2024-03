Anschuldigungen gegen Intendant Kerschbaum

Ein "Falter"-Bericht hatte Anfang der Vorwoche zahlreiche Anschuldigungen gegen Kerschbaum - er ist zugleich künstlerischer Leiter der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) - aufgebracht. Er soll demnach fragwürdige In-sich-Geschäfte abgeschlossen und die Programmgestaltung an einen Agenten vergeben haben, der selber potenzielle Künstler für das Konzerthaus betreue. Die Rolle seiner Consulting-Firma und das Hearing zu seiner Bestellung werfen ebenfalls Fragen auf. Kerschbaum selbst wies sämtliche Vorwürfe zurück. Er und sein kaufmännischer Geschäftsführer Rainer Stadler, der ohnehin im April in Pension geht, wurden vom Aufsichtsrat per sofort freigestellt. Letzterer muss sich allerdings auch die Frage gefallen lassen muss, ob er zu lange weggesehen hat.

Besonders ungünstig: Die Affäre fällt mitten in das 50-Jahr-Jubiläum des Brucknerhauses, das man eigentlich groß feiern wollte. Als Gastgeber fungiert nun der neue kaufmännische Geschäftsführer Rene Esterbauer. Dem 39-Jährigen - er verantwortete davor beispielsweise das Marketing für den ersten Red Bull Grand Prix in Spielberg und wechselte später in die Chefetage der KTM Motohall - fehlt aber ein künstlerischer Leiter.