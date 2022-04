Malen mit Mund und Füßen: Ausstellung in Bad Ischl

Mundmalerei in Bad Ischl

Initiator der Ausstellung wie auch Veranstalter des Kongresses ist Paulus Ploier, der Gleichgesinnte mit Hilfe der "Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler in aller Welt" in die Kaiserstadt bringt. Seit einem Badeunfall 1984 ist er vom Hals abwärts gelähmt. In der Reha fand der bis dahin begeisterte Tänzer und Schlagzeuger zur Mundmalerei, die ihm "therapeutische Heilsenergie" geschenkt habe, wie er sagt. Er nahm Malunterricht und entwickelte seinen eigenen Stil mit leicht getuschten Farbskizzen. Heute stellte er im In- und Ausland aus.

Simona Atzori aus der Lombardei wurde ohne Arme geboren. Mit Prothesen freundete sie sich nicht an, sie begann stattdessen ihre Füße zu verwenden. Sie malte bereits als Kind mit den Füßen, später studierte sie Bildende Kunst an der University of Western Ontario und stellte international aus. Die 47-Jährige, die sich auch als Tänzerin einen Namen gemacht hat, arbeitet zudem als Motivationstrainerin.