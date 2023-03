Gratisfestival mitten in Linz

Auch bei der vierten Ausgabe des Gratisfestivals der Stadt Linz wird es wieder mit Live-Konzerten, Clubauftritten und Talks als Vermittlungs- und Diskussionsangebot drei Schienen geben. Dieses Jahr kommt aber noch eine weitere Freiluftbühne hinzu. Im Innenhof der Kunstuniversität gibt es im "Daytime Club" nachmittägliche DJ-Sets, bevor es ab 22 Uhr in den vier Clublocations OK Deck, Solaris, Stadtwerkstatt und KAPU bis in die Morgenstunden weitergeht.

Highlight am Freitag auf der Open-Air-Bühne ist die in London lebende Kanadierin Tess Parks. Der Headliner am Samstag kommt aus Österreich: Cari Cari. Insgesamt gibt es an den drei Tagen 13 Konzerte.