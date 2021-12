Musiktheater Linz zeigt Neuinszenierung von Verdis "Aida"

Mit Calesso - der ständiger Gastdirigent am Landestheater Linz ist - greift man auf Kräfte zurück, die hier bereits "einhellige Begeisterung beim Publikum" ausgelöst haben. Er hatte zuletzt im Jänner 2021 bei "Il Trovatore" die musikalische Leitung und wurde zuvor schon mit seinen Dirigaten von "Don Giovanni" (2016/2017) und Bellinis "I Capuleti e i Montecchi" umjubelt. Die Partie des Radamès ist mit Ensemblemitglied Sung Kyu Park besetzt. Als Manrico im "Troubadour" erfüllte er "mühelos alle Erwartungen, die Verdi in den Tenor setzt", so die Kritik im Jänner. Die damalige Leonora, die serbische Sopranistin Sonja Saric, singt nun auch die Titelpartie in "Aida". Als Amneris kehrt die russische Mezzosopranistin Elena Batoukova-Kerl nach ihrer Venus im "Tannhäuser" (2001) an das Landestheater Linz zurück. Chor und Extrachor des Landestheaters besorgen die Massenszenen.