Mit Neujahrskonzert in Linz ins Bruckner-Jahr gestartet

Alles Bruckner in Oberösterreich

Über hundert Einzelveranstaltungen und mehrtägige Termine mit Bruckner-Bezug in Oberösterreich verzeichnet der Veranstaltungskalender bereits im ersten Quartal 2024 des Jubiläumsjahres. Spektakulär verspricht das Open Air-Konzert des Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst zu werden: vor dem Geburtshaus Bruckners in Ansfelden bei Linz wird am 4. September - dem 200. Geburtstag - Bruckners "Neunte" erklingen und weltweit übertragen.

Als international einmaliges Projekt kündigt das Brucknerhaus Linz für das Brucknerfest Linz 2024 die Aufführung aller elf Bruckner Sinfonien im Originalklang an. Dafür konnten die führenden Originalklang-Orchester verpflichtet werden - etwa Le Concert des Nations unter Jordi Savall, The Orchestra of the Age of Enlightenment unter Adam Fischer oder Les Siecles unter Francois Xavier Roth.

