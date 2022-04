Die 49. Saison mit 18 Konzerten von 11. Juni bis 31. Juli bringt - nach coronabedingter Reduzierung - wieder eine beachtliche Sammlung von SolistInnen, Ensembles und Orchestern in die barocken Kirchen und Prunkräume der Stifte St. Florian, Kremsmünster, Lambach und Wilhering. Der künstlerische Leiter Rico Gulda hat am Donnerstag das Programm in Linz präsentiert.

Auftakt im Stift St. Florian

Zum Saisonauftakt im Marmorsaal des Stiftes St. Florian kommt es bereits zu einem Debüt: Emmanuel Tjeknavorian, der als Geiger vor fünf Jahren bei den Stiftskonzerten debütiert hat und inzwischen international reüssiert, tritt nun erstmals als Dirigent der beiden Eröffnungskonzerte vor das Bruckner Orchester Linz (BOL). Die bereits Tradition gewordene Aufführung einer Sinfonie Anton Bruckners in einem Stiftskonzert durch das BOL in der Basilika von St. Florian - heuer die "Achte" - leitet Chefdirigent Markus Poschner.