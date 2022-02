Roma Janus neue Tanz-Chefin am Linzer Landestheater

Janus stammt aus Polen, studierte in Wien Theater, Film- und Medienwissenschaft und ist ausgebildete Kulturmanagerin. 2016 kuratierte sie das österreichische Tanzfestival "Let the Artists (Not)Die" in der europäischen Kulturhauptstadt Breslau. Seit der Spielzeit 2020/2021 ist sie am Landestheater Linz als Tanzmanagerin und Dramaturgin tätig.