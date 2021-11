Als ein "wüstes Kunterbunt" bezeichnetet der Karikaturist seine 80 gezeigten Bilder in Öl sowie Grafiken in zwei Sälen. Gemeint ist damit, dass dem Ausstellungskonzept kein Regelwerk zugrunde liege, weder chronologisch noch thematisch, erläuterte Weidinger. Das passe nicht zum Wesen eines Freigeistes wie Haderer. Der ausgestellte Kosmos reiche von "regionalen, sehr privaten und politischen Themen", meinte er selber. Allerdings: Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) "hat sich bisher noch nicht qualifiziert" für eine seiner Karikaturen, "wenn er aber wieder jemanden an seiner Stelle in die ZIB 2 vorschickt", sehe die Situation anders aus, konnte er sich einen Kritik in Worten nicht verkneifen.