Theater Phönix: Olivia Schütz wird neue Geschäftsführerin

Schütz folgt auf Romana Staufer-Hutter, die zwölf Jahre lang an der Position war, und bildet mit Silke Dörner die Theaterleitung. Schütz, die an der Kunstuni Linz studierte, setzte sich unter 21 Bewerbungen durch, berichtete das Theater Phönix in einer Aussendung am Dienstag.

Die 1976 geborene Linzerin Schütz war fünf Jahre lang Geschäftsführerin und sechs Jahre lang Obfrau des Kunst- und Kulturvereins Stadtwerkstatt sowie als Büroleiterin im Magistrat der Stadt Linz, beim Gesundheitsdienstleister Proges tätig und ist aktuell noch Kommunikationsleiterin des Gemeinderatsklubs der Grünen Linz. Dazu ist sie Mitherausgeberin der Zeitschrift "Die Referentin" und im Vorstand von "fiftitu% - Vernetzungsstelle für Frauen* in Kunst- und Kultur in Oberösterreich".