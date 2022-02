Mit rund 150 Beteiligten seinem Namen alle Ehre macht das Musical "Titanic", das am Sonntag im Großen Saal des Linzer Musiktheaters Premiere feiert. "Dass wir ausgerechnet unser personalintensivstes Stück der Saison mitten in der Omikron-Welle machen, ist wirklich ein einzigartiges Timing", schmunzelte auch Dramaturg Arne Beeker bei der Pressekonferenz.

Groß, größer, Titanic

"Das Außergewöhnliche an dem Stück ist der Gigantismus", schlug Regisseur und Choreograf Simon Eichenberger in dieselbe Kerbe. Man versuche alle Mittel, die Theater und Bühne bieten, auszuschöpfen, um die Größe und Dimension dieses Schiffes irgendwie zu bebildern. Denn, so Eichenberger, das Publikum komme nicht nach Linz, um zu erfahren, wie das Musical ausgeht, sondern wie die allseits bekannte Handlung visualisiert und umgesetzt werde.