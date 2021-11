Die Corona-Zahlen in Oberösterreich steigen weiterhin, die Zahl der Neuinfektionen blieb am Wochenende mit 6.363 Erkrankten konstant hoch.

Dass die Prognose für die oberösterreichischen Weihnachtsmärkte in diesem Jahr smit denkbar schlecht ist, liegt auf der Hand. Linz hat bereits einen ersten Riegel vorgeschoben: In einem Videostatement verkündete Bürgermeister Klaus Luger am Freitag, dass die Weihnachtsmärkte bis mindestens 6. Dezember nicht stattfinden werden. Grund sei die aktuelle Veranstaltungsregelung der Landesregierung, die eine Abhaltung "unmöglich" mache.