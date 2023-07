Festival der Regionen mit positiver Bilanz

Eine positive Bilanz zog auch das Festival der Regionen, das mit "Höchste Eisenbahn" sein 30-Jahr-Jubiläum feierte. 13.500 Besucherinnen und Besucher sowie Mitwirkende zählte man bei den Veranstaltungen entlang der Summerauer Bahn von Linz bis Horní Dvořiště, dazu kamen viele tausend Passagiere, Passant:innen, Spaziergänger:innen und Bewohner:innen, die zufällig auf eines der zahlreichen Festival-Projekte in der Region gestoßen sind.

Zwischen der Eröffnung in Horní Dvořiště und dem KLANGfestival in Gallneukirchen am Wochenende lagen mehr als 40 Projekte von insgesamt 150 beteiligten Kunstschaffenden entlang der 70 Kilometer langen Bahnstrecke, in Sonderzügen, an Bahnhöfen, in Lagerhäusern, Wäldern, Wiesen, Äckern, auf Straßen, in einem Fluss, in einer Kirche, in einer alten Feuerwehrhalle und in einem ehemaligen Hallenbad. "Der öffentliche Verkehr gab zum Teil die Struktur des Festivals vor und offenbarte gleichzeitig auch seinen dringenden Bedarf nach dessen Ausbau", hieß es in einem Resümee des Festivals am Montag.