Youki Festival: Fokus 2023

Die frühere Festivalleitung - Anna Rieder und Philipp Feichtinger - hat anlässlich des 25-jährigen Jubiläums eine Ausstellung kuratiert, die einen Blick ins Youki-Jugendzimmer geben soll, Anekdoten und Kuriositäten aus einem Vierteljahrhundert Festivalgeschichte. Das Rahmenprogramm umfasst viele Workshops für junge Filmschaffende und -interessierte - von der Filmanalyse bis zur Meme-Produktion.

In Kooperation mit Cinema next veranstaltet Youki einen Breakfast Club zum Thema Safe Spaces im Kino. Es geht darum, mehr Bewusstsein zu schaffen, dass bei vielen Filmen sensible oder gewaltvolle Inhalte transportiert werden, und um die Frage ob das Publikum "verantwortungsvolle, fürsorgliche Räume" braucht bzw. wo deren Grenzen sein sollten. Dazu passend hat das Youki-Filmauswahlteam Trigger-Warnungen erarbeitet, die über potenziell verstörende Inhalte informieren und sicherstellen sollen, dass Menschen nicht mit Bildern konfrontiert werden, die sie traumatisieren.