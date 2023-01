Du prangerst in deinem Buch an, dass wir, wenn es um psychische Gesundheit bzw. Krankheit geht, oft so tun, als "ginge uns das alles nicht an". Woher kommt diese "Kultur des Wegschauens"?

Weil wir psychisch erkrankte Menschen noch immer als „die anderen“ sehen. Dabei können wir alle oder jemand aus unserem nahen Umfeld einmal psychisch erkranken, die Chance ist sogar recht hoch. Doch noch immer ist uns das nicht so bewusst, weshalb der Großteil von uns glaubt, es hat mit uns nichts zu tun, ob es nun genug Kapazitäten in der Psychiatrie gibt oder ausreichend Therapieplätze auf Krankenkasse. Deshalb kann die Politik auch so tun, als wäre das Thema nicht wichtig.

Du gehst auch auf die Problematik ein, dass Psychotherapie in Österreich ein "teures Luxusgut" ist und unser Gesundheitssystem die Behandlung psychischer Erkrankungen weitgehend "zur Privatsache" macht – im Gegensatz zu Deutschland.

Man muss sich das so vorstellen: Angenommen, du hast die Grippe, und gehst zum Arzt, der sagt dir aber: Tut mir leid, die Kasse zahlt mir nur fünf Behandlungsplätze, die sind schon voll. Dann hast du als Patient die Möglichkeit, die Behandlung selbst zu bezahlen oder du wartest und kommst in ein paar Monaten wieder … wann auch immer der Platz eben frei wird. Bei den meisten körperlichen Erkrankungen wäre das ein untragbarer Zustand. Bei psychischen Erkrankungen ist es aber auch untragbar, sie können ebenfalls chronisch bis hin zu fatal werden. Doch diese Situation ist der Alltag, weil es eben viel zu wenige Psychotherapieplätze auf Kasse gibt. 80 Prozent der Therapieeinheiten in Österreich werden privat bezahlt. Wenn man also einmal pro Woche zur Therapie geht und pro Stunde zwischen 80 und 160 Euro bezahlt, ist man im Monat schon bei rund 500 Euro. Das können sich viele einfach nicht leisten! Und die müssen eben monatelang auf einen Therapieplatz warten.

Davon erzählst du auch aus der Sicht einer Betroffenen.

Ich habe selbst damals gesucht, und die geringste Wartezeit, die mir genannt wurde, war in Wien ein halbes Jahr, die längste sogar zwei Jahre. Ich kenne niemanden, der weniger als drei, vier Monate auf einen Psychotherapiekassenplatz gewartet hat. Man muss sich außerdem bewusst sein, dass in dem Moment, wo ein Mensch einsieht, dass Psychotherapie notwendig ist, bereits ganz viel vorher passiert ist. Viele brauchen lange, um sich überhaupt dazu aufzuraffen, in Therapie zu gehen, weil es noch immer so tabuisiert wird. Nicht selten ist es bereits kritisch … und dann wird den Leuten gesagt, dass sie ein paar Monate warten müssen, um überhaupt einen Platz zu bekommen!