Ab 17. Dezember haben auch alle großen Kino-Ketten wieder geöffnet und locken noch in den letzten Tagen des Jahres mit wichtigen Film-Starts wie zum Beispiel "Spider-Man: No Way Home" oder "Matrix Resurrections".

Doch was müssen wir beachten, um einen sicheren Kinobesuch genießen zu können? Gelten nun 3G, 2G oder sogar 2G-plus und wie sehen die aktuellen bundesweiten Maßnahmen aus?

In Wien und allen anderen Bundesländern ist der Kinobesuch mit einem Covid-Impfnachweis oder einem Nachweis der Genesung bei überstandener Covid-Erkrankung möglich – es gilt also die 2G-Regel. Allerdings besteht bei Schulkindern eine Ausnahme.