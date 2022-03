Weitere Ausnahmen bei FFP2-Maskenpflicht

Bei Indoor-Zusammenkünften bis zu 100 Personen muss zwar keine Maske getragen werden, bei Events ab 100 Personen mit zugewiesenen Sitzplätzen (Theater, Kino, Konzert etc.) gilt hingegen die FFP2-Pflicht.

Private Veranstaltungen ab 100 Personen können ohne zugewiesenen Sitzplatz (Hochzeiten, Partys etc.) ablaufen, hier kann der Veranstalter/die Veranstalterin alternativ eine 3G-Kontrolle durchführen, womit dann keine Maskenpflicht gilt.

Auch am Verabreichungsplatz in der Restaurant-Gastronomie (wo Maskenpflicht herrscht) muss keine Maske getragen werden. Gleiches gilt für Proben oder künstlerische Darbietungen in fixer Zusammensetzung (beruflich wie privat).