Direkt am Ufer des Wolfgangsees befindet sich das Hotel Cortisen am See, ein Erwachsenenhotel der ersten Stunde. Sauna im Bootshaus, Shiatsu-Massagen, Indoor-Pool mit Panorama-Blick und viele weitere Wellnessangebote sorgen hier für Erholung.

Markt 15, 5360 St. Wolfgang im Salzkammergut