Am heutigen Mittwoch, 22. Februar, startet das Programm ab 20 Uhr in der Tips-Arena in Linz. Mit erhöhtem Verkehr sei deshalb speziell in der Rosegger- und Ziegeleistraße zu rechnen.

Einen Tag später (23.02.2023) geht die Show ebenfalls ab 20 Uhr auf der Bühne der Stadthalle in Graz los. Hier wird es vor Beginn und nach Ende der Show auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, am Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße wesentlich länger dauern, warnen die VerkehrsexpertInnen.

Und auch in der Wiener Stadthalle (Halle D) wird sich am Freitag, 24. Februar, das größte Publikum einfinden. BesucherInnen, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten einiges an Geduld auf der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel im Nibelungenviertel mitbringen, so der ARBÖ.