Die WEISSE

Österreichs älteste Weißbierbrauerei bietet bereits seit 1901 die besten Weißbiere der ganzen Welt an (okay, das ist subjektiv, aber könnte hinkommen). Das Lokal ist kultig, hier trifft sich alles, was Rang und Namen hat (und auch alle anderen). Der Mix aus Gaststätte, großem Biergarten und Sudwerk bietet alten und jungen Gästen ein „Cross-Over“ an Genuss, Spaß und Ausgehlaune.

