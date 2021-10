Klassische Musik gehört dazu in der Stadt an der Salzach, in der 1756 Wolfgang Amadeus Mozart das Licht der Welt erblickte. Aber auch moderne Musik. Und selbst Besucher, die so gar keinen Bezug zur Musik haben, können ein paar abwechslungsreiche Tage in der Barockstadt mit Unesco-Welterbestatus verbringen: sechs gute Gründe für einen Besuch der Stadt am Fuß der Alpen.