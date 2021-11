Christkindlmarkt Salzburg wird nach Lockdown wieder eröffnet

Der traditionelle Markt am Dom- und Residenzplatz in der Salzburger Altstadt wurde am 18. November um 10.00 Uhr offiziell eröffnet. Rund 100 Hütten wurden aufgestellt. Der Verein freue sich jetzt auf die Besucher, die bis zu dem verordneten Lockdown kommen, sagte der Obmann am Donnerstagvormittag. "Und dann sperren wir zu. Wir sitzen im gleichen Zug wie alle anderen."

Nach Beendigung des Lockdowns werde der Christkindlmarkt wieder geöffnet. Falls der Lockdown lange andauert und beispielsweise erst am 24. Dezember ende, zahle sich ein Aufsperren allerdings nicht mehr aus, gab Haider zu bedenken. Plangemäß schließt der Markt heuer erstmals nicht mit 26. Dezember, sondern erst am 1. Jänner.