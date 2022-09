In Salzburgs zweitgrößter Stadt Hallein findet Anfang Oktober erstmals das "10 Volt Music Festival" statt. Ungewöhnlich dabei ist, dass dem Konzertwochenende am 7. und 8. Oktober ein viertägiges "Artist-in-Residence"-Programm vorgespannt ist. Das soll den Austausch der in erster Linie österreichischen Pop-, Electronic- und Hip-Hop-Künstlerinnen und -Künstler untereinander fördern und im Idealfall auf der Bühne zu neuen musikalischen Kollaborationen führen.