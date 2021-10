Mit Dylan Bob in der Jazz-WG

Die Grande Dame des Salzburger Nachtlebens, Dylan Bob, hat vor Kurzem das Arthotel Blaue Gans in der Getreidegasse übernommen. Ein gutes Dutzend MusikerInnen, SchauspielerInnen und Bohemians sind in das Haus eingezogen und bilden gemeinsam mit den Hotelgästen eine Jazz-WG. Das Restaurant des Hauses wird zur Musiker-Kantine, ist aber offen für Gäste von außen. Zimmerperformances, eine Dating Agentur mit Julius Deutschbauer und Fensterkonzerte in die Getreidegasse werden nur einige der Attraktionen sein, wenn Volker Goetze, Alfred Vogel, Almut Kühne, Kalle Kalima und Theo Ceccaldi in Aktion treten und Dylan Bob die Clique an die Bar bittet.