Katrin Schweiger neue Hauskomponistin am Landestheater Salzburg

Schweiger soll einerseits eigene Werke für das Haus komponieren und andererseits für vorhandene Produktionen die musikalische Umrahmung übernehmen.

Ad Personam: Komponistin Katrin Schweiger

Katrin Schweiger absolvierte das Kompositionsstudium "Filmmusik & Sounddesign" an der Filmakademie Baden-Württemberg. Seit 2011 arbeitet sie freiberuflich in München als Komponistin, Dirigentin, Sängerin und Musikpädagogin und ist seit 2012 zusätzlich regelmäßig als Gastdozentin an der Filmakademie Baden-Württemberg tätig. 2016 absolvierte sie die Hollywood Masterclass "Arranging for Strings and Bigband in Popmusic" bei Chris Walden. Ihr Werkverzeichnis umfasst rund 50 Kompositionen und mehrere Orchestrationen und reicht von Film-, Theater- und zeitgenössische Konzertmusik über populäre Rock- und Popmusik bis zu Jazz.