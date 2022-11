Vorhang hebt sich wieder am 12. November

Renoviert wurden auch Wände, Stuckatur und die Decke, und zwar in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Beim Abtragen der Farbschichten gelangte man Schicht für Schicht bis zum Originalanstrich in Beige, der wieder freigelegt und nur zu 10 bis 15 Prozent nachgebessert werden musste - der Rest ist wieder original, so Utz. Auch der ebenfalls überpinselte Stuck wurde wieder freigelegt und somit goldfarben. 30 Kirchenmalerinnen und -maler waren sechs Wochen damit beschäftigt. Erstmals übermalt worden war das Beige-Gold 1937 auf Geheiß Adolf Hitlers, der ja unweit auf dem Obersalzberg residierte und das Salzburger Landestheater zu einem seiner Lieblingstheater auserkor, sagte Utz. Auch andere Umbauten, etwa der Einbau einer Mittelloge, erfolgten auf dessen Anordnung.

Die Wiedereröffnung des Landestheaters findet am 12. November mit einem Galaabend statt, bei dem alle Sparten des Hauses ihr Können zeigen. Tags darauf öffnet das Landestheater für Interessierte, die kostenlose Eintrittskarten erworben haben, seine Tore, und am 15. November startet mit der Wiederaufnahme des Musicals "The Sound of Music" dann wieder der reguläre Betrieb.