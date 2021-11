Auf 600 Quadratmeter kannst du hier den Schatz der Bibel entdecken: Es ist eine Zeitreise weit zurück in die Menschheitsgeschichte und in den Orient. Biblische Geschichten werden in die heutige Zeit übertragen und als Erlebnisarchitektur erfahrbar gemacht. Die Bibelwelt in der Elisabethkirche gleicht damit einem Abenteuerspielplatz.

Der Eingang führt durch ein überdimensionales Ohr und ein Audio-Guide durch die unkonventionelle Ausstellung mit einer 40 Quadratmeter großen Mittelmeerkarte, finsteren Gängen und wackeligen Böden, einem unterirdischen Verlies und einem „Gnadenautomaten“.

