"Jetzt ist es an der Zeit, die Säle wieder zu füllen, um den Schmerz aller abgesagten Konzerte weg zu waschen", betonte Rockhouse-Geschäftsführer Wolfgang Descho. Passend dazu gibt es für die bevorstehende Konzertsaison auch die original Rockhouse-Seife.

"Wir waren die Ersten, die zugesperrt wurden, wir waren die Letzten, die wieder aufsperren durften", beklagte Descho. Die Kultur habe keine starke Lobby. Dabei habe es durch die konsequente Umsetzung der Covid-Konzepte in jener Zeit, in der die Kultur arbeiten durfte, kaum Ansteckungen in diesem Bereich gegeben. Descho sprach sich in diesem Zusammenhang für die Beibehaltung der 3-G-Regel aus. Die benötigte hohe Durchimpfungsrate werde sich nur mit ehrlicher Information und respektvollem Umgang erreichen lassen.