Zwar nicht ganz so zentral gelegen, dafür Bio und regional frühstückt es sich im "Pur:isst", an Wochentagen bis 11:30 Uhr, Samstags bis 13:30 Uhr. Hier hat man eine Auswahl an Frühstückstellern mit Bio-Gebäck- und Bio-Eierspeis-Variationen, Bagels, süßen Bowls und täglich hausgemachten Kuchen und Süßspeisen, auch vegan und glutenfrei. Dabei kann man auch die große Pflanzendekoration an der Decke bewundern.

Adresse:

Alpenstraße 115, 5020 Salzburg

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 08:30 – 21:00 Uhr

Samstag: 8:30 bis 14:00 Uhr (Brunchkarte only)

Montag, Sonn- und Feiertagen geschlossen