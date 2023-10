Salzburger Bergfilmfestival: Große Abenteuer

Bergfilme aller Art

Auf klassische Berg-, Kletter- und Freeride-Filme verzichtet das Festival dennoch nicht - und bietet erneut einen breiten Mix aus Filmen, Vorträgen und der Reihe "Film & Gespräch", in der Regisseure oder Protagonisten dem Publikum Rede und Antwort stehen. Hier ist heuer etwa Thomas Huber zu Gast, der ältere der beiden "Huber Buam". Und das in der ungewohnten Rolle als Jäger, nicht als Kletterer.

Der rote Faden, der sich dieses Jahr durch das Programm zieht, heißt Ethik, erläuterte Co-Organisator Thomas Neuhold am Montag. So werden nach mehreren tödlichen Unfällen in der diesjährigen Achttausender-Saison etwa Wettläufe beim Höhenbergsteigen in den Blickpunkt gerückt. Mit der Leiterin der Himalayan Database in Kathmandu, Billi Bierling, ist eine Expertin zum Thema zu Gast. Nachgegangen wird aber auch der Frage, wie klimafreundlich Bergsport tatsächlich ist, wenn das Gros der Alpinisten mit dem Auto anreist.