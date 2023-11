Musikprogramm mit Stars

Für den symphonischen Nachmittag wurde erstmals bei den Pfingstfestspielen die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter Paavo Järvi engagiert, sie bringen die "Jupiter"- und die "Pariser"-Symphonie zur Aufführung, bei der zudem Daniil Trifonov das Konzert für Klavier und Orchester C-Dur KV 503 spielen wird. Die Matinee am Pfingstmontag gestaltet der Pianist Andras Schiff solo, das genaue Programm aus Mozarts Fundus ist noch nicht bekannt: "Als würde man so weit im Voraus entscheiden, was man dann zu Abend isst ...!" Und als Schlusspunkt verspricht die Intendantin eine Operngala im Zeichen von "50 Jahre Domingo in Salzburg". Zu hören geben soll es dabei Arien und Duette von Rossini, Bizet, Massenet, Verdi sowie ausgewählte Zarzuelas. Neben Placido Domingo stehen auch etliche Preisträger des Gesangswettbewerbs Operalia auf der Bühne, moderiert wird der Schlusspunkt von Rolando Villazón, der dabei selbstverständlich auch singen wird.

