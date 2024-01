Die besten Veranstaltungen in Salzburg 2024

Freilich hat das Bundesland kulturell mehr zu bieten, viel mehr; etwa das Kabarettfestival MotzART, das Jazzfestival Saalfelden, die Rauriser Literaturtage oder das Salzburger Adventsingen und im Sommer das Electric Love Festival, das alleine jedes Jahr rund 180.000 Besucher auf dem Salzburgring zählt.

Hier ein Überblick über die wichtigsten kulturellen Ereignisse im Jahr 2024.

6.1. Dreikönigskonzert der Salzburg, Großes Salzburg Wind Festspielhaus Philharmonie unter Hansjörg Angerer "Aus den Bergen" 6.1. Premiere "Die Salzburg, Schauspielhaus Flamencobande" 8.1. Konzert "The Music of Salzburg, Salzburgarena Hans Zimmer" 12.1. International Festival Salzburg, Salzburgarena Ballett "Der Nussknacker" von Peter I. Tschaikowsky 17.1. Landestheater-Premiere Salzburg, Probenzentrum "Die Sprache des Wassers" Aigen von Sarah Crossan 17./18./19.1. Konzert Wiener Salzburg, Großes Symphoniker unter Marie Festspielhaus Jacquot 20.1. Premiere "Lucio Silla" Salzburg, Landestheater von W. A. Mozart 20.-27.1. Kabarett-Festival MotzART Salzburg, ARGEkultur 2024 25.1. Premiere "Corpus Delicti" Salzburg, Schauspielhaus von Juli Zeh 26.1.-5.2. Festival "Mozartwoche" Salzburg, Großes mit u.a. "La Clemenza di Festspielhaus, Tito" von W. A. Mozart, Felsenreitschule, Orchester- und Mozarteum, Landestheater, Kammerkonzerten, "Amadeus Mozart Wohnhaus, OVAL, - Das Schauspiel" Stiegl-Keller, Marionettentheater, Mozartkino 26.-28.1. Festival "3 Tage Jazz" Saalfelden, Kunsthaus Nexus, Stadtpfarrkirche, Stöcklalm und Leogang, Bergbau- und Gotikmuseum 28.1. Premiere "Amadeus" Salzburg, Landestheater 2.2.-9.10. Ausstellung "Räume Salzburg, Museum der öffnen! Die Sammlungen" Moderne Mönchsberg 3.2. Premiere "Der Lauf des Salzburg, Kammerspiele Lebens" von Marco Dott 3.-9.2. Winter-Kunstfestival "Art Gasteinertal On Snow Gastein" 7./8./9.2. Konzert Basque National Salzburg, Großes Orchestra unter Robert Festspielhaus Trevino 12.-17.2. Astrid Lindgren Salzburg, OVAL Filmfestival 13.2. Konzert "Der König der Salzburg, Salzburgarena Löwen" 17.2. Konzert "Lords of The Salzburg, Salzburgarena Rings" 21.-24.2. Festival "Die Kabarett" Salzburg, Kleines Theater 23.2.-3.3. Show "Africa! Africa!" Salzburg, Salzburgarena 23.2. Premiere "Kleine Geister" Salzburg, Schauspielhaus (UA) von Theodora Bauer 5.3. Show "Eiskönigin" Salzburg, Salzburgarena 6.3. Landestheater-Premiere Salzburg, Haus der Natur "Der Anfang von fast allem" 6.-10.3. aspekteFESTIVAL für Musik Salzburg, Szene, unserer Zeit Universität Mozarteum, Kollegienkirche 8.3.-2.9. Ausstellung "Heilige Orte Salzburg, Domquartier – Ansichten von Hubert Sattler (1817–1904)" 9.3. Ballett-Premiere Salzburg, Landestheater "Dornröschen" 15.3. Premiere "Wer hat Angst Salzburg, Kammerspiele vor Virginia Woolf?" von Edward Albee 15.3.-1.9. Ausstellung "Spielen Salzburg, Museum der heißt verändern! Die Moderne Mönchsberg Sammlungen" 22.3.-1.4. Osterfestspiele Salzburg Salzburg, Großes mit "La Gioconda" von Festspielhaus, Amilcare Ponchielli, Felsenreitschule, Haus für Chor- und Mozart, Orchesterkonzerten, Liederabenden, "Johannes-Passion"- Tanz und "Seme"-Electro 23.3.-1.4. Kunstmesse "Art & Antique Salzburg, Residenz Salzburg" 22.3. Premiere "Adern" von Lisa Salzburg, Schauspielhaus Wentz 23.3.-1.11.2024 Ausstellung "Wasser – Salzburg, Volkskundemuseum genießen · nutzen · fürchten" 27./28.3. "Footloose - Das Musical" Salzburg, Salzburgarena 3.4. Konzert Mark Forster Salzburg, Salzburgarena 5.4. Premiere "1984" von Tabea Salzburg, Schauspielhaus Baumann nach George Orwell 7.4. Premiere "Der Salzburg, Landestheater Kirschgarten" von Anton Tschechow 10./11./12.4. Konzert Prager Salzburg, Großes Symphoniker unter Tomáš Festspielhaus Brauner 11./12.4. Konzert/Tourauftakt Salzburg, Szene Christina Stürmer "MTV Unplugged - Live" 18.4. Landestheater-Premiere Salzburg, Probenzentrum "Happs und weg!" von Aigen Angela Beyerlein und Anna Lukasser-Weitlaner 20.4. Premiere "Die Salzburg, Landestheater Perlenfischer" (konzertant) von Georges Bizet 24./25./26.4. Konzert Salzburg, Großes Mozarteumorchester Festspielhaus Salzburg unter Patrick Hahn 28.4. Konzert The Philharmonic Salzburg, Großes Brass Festspielhaus ab 4.5. Ausstellung "Masken, Salzburg, Volkskundemuseum Trachten, Kultobjekte – 100 Jahre volkskundlich Sammeln" 7.5. Premiere "Die Wildente" Salzburg, Schauspielhaus von Henrik Ibsen 8.5. Ballett-Premiere "How Salzburg, Probenzentrum About Jazz?" Aigen 10.5. Premiere "Kein leichtes Salzburg, Schauspielhaus Mädchen - Käuflicher Liederabend" 10.-11.5. 10 Volt Festival Hallein, Pernerinsel 15.5. Premiere "Ich rufe meine Salzburg, Kammerspiele Brüder" von Jonas Hassen Khemiri 17.5. Salzburger Salzburg, Großes Pfingstfestspiele mit Festspielhaus, Haus für u.a. "La Clemenza di Mozart, Felsenreitschule Tito" von Wolfgang Amadeus Mozart 17.5. Premiere "Der Kleine Salzburg, Schauspielhaus Horrorladen" 17.5. Landestheater-Premiere Salzburg, Schloss "Shakespeare im Park: Leopoldskron Feen und Gespenster" 22./23.5. Show "Rock of Ages" Salzburg, Salzburgarena 22.-26.5. 16. Literaturfest Salzburg, Literaturhaus Salzburg u.a. 22./23./24.5. Konzert Sinfonieorchester Salzburg, Großes Basel unter Ivor Bolton Festspielhaus 23.5. Premiere "Wolf - Das St. Gilgen/Ried, Seebühne Mystical" (UA) von Gerd Hermann Ortler und Franzobel 24.5. Landestheater-Premiere Salzburg, Probenzentrum "Girls & Boys" von Dennis Aigen Kelly 26.5. Premiere "Anthropozän" Salzburg, Landestheater von Stuart MacRae 29.5. Premiere "Momo" von Salzburg, Schauspielhaus Michael Ende 30.5.-2.6. 38. Paul Hofhaimer Tage - Radstadt und Umgebung, Festival für Alte Musik & verschiedene Orte Neue Töne 1.6. Landestheater-Premiere Salzburg, Eisarena "Xanadu"von Jeff Lynne und John Farrar 2.6. Internationale Salzburg, Landestheater Ballettgala 4.-15.6. Festival Sommerszene Salzburg, Szene und andere Spielstätten 9.6. Show "Die Mönche des Salzburg, Salzburgarena Shaolin Kung Fu" 14.6.-13.7. Diabelli Sommer 2024 Mattsee, Stiftskirche, Schloss u.a. 21.6.-29.8. Festspiele Golling - Golling, Burg Kunst & Kulinarik 21.6.-6.1.2025 Ausstellung "Die Farben Salzburg, Domquartier der Serenissima. Venezianische Meister aus dem Kunsthistorischen Museum Wien" ab Juli Ausstellung "VALIE EXPORT Hallein, Keltenmuseum – herstory!" (Arbeitstitel) 4.-6.7. Electric Love Festival Hof, Salzburgring 5.7.-2.2.2025 Ausstellung "Rose Salzburg, Museum der English: Memory Theatre" Moderne Mönchsberg 11.7.-5.8. Salzburger Straßentheater Salzburg, unterschiedliche Spielorte 11.7.-29.8. Musiksommer St. Leonhard Tamsweg, Wallfahrtskirche St. Leonhard 12.7.-15.9. Ausstellung "Soundlab" Salzburg, Museum der (Arbeitstitel) Moderne Rupertinum 15.7.-10.8. Internationale Salzburg, Mozarteum Sommerakademie Mozarteum 19.7.-31.8. Salzburger Festspiele mit Salzburg, u.a. Haus für u.a. "Don Giovanni" von Mozart, Großes W. A. Mozart, "La Festspielhaus, Clemenza di Tito" von W. Felsenreitschule, A. Mozart, "Der Idiot" Domplatz, Landestheater, von Mieczysław Weinberg, Perner-Insel Hallein "Der Spieler" von Sergej Prokofjew, "Les Contes d'Hoffmann" von Jacques Offenbach, "Koma" von Georg Friedrich Haas, "Il Prigioniero" von Luigi Dallapiccola, "Il Canto Sospeso" von Luigi Nono, "Capriccio" von Richard Strauss, "Begehren" von Beat Furrer, "Hamlet" von Ambroise Thomas, "Der Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal, "Sternstunden der Menschheit" von Stefan Zweig, "Die Orestie" nach Aischylos/Sophokles/Eurip ides, "Spiegelneuronen" (Sasha Waltz & Guests meets Rimini Protokoll), "Der Zauberberg" von Thomas Mann, "Everything That Happened And Would Happen" von Heiner Goebbels, "Ein Mittsommernachtstraum" von Alexander Ekman, Konzerten und Lesungen 22.7.-31.8. Internationale Salzburg, Hohensalzburg Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg 22.-25.8. 44. Internationales Saalfelden, Congress, Jazzfestival Saalfelden Kunsthaus Nexus, weitere Spielstätten 30.-31.8. Lake Rock Festival Salzburg, Messe 2.-8.9. Musiktage Mondsee Mondsee, verschiedene Locations 5.-15.9. Festival "Take The Salzburg, Jazzit u.a. A-Train" 5.-7.9. Herbstlärm-Festival - St. Johann/Pg., Tage der musikalischen kultur:treff Vielfalt 28.8.-20.10. Ausstellung "Grafik im Salzburg, Museumspavillon Fokus – Hradil, im Mirabellgarten Steinhart, Wulz & Co" 4.10.-23.2.2025 Ausstellungen "Sophie Salzburg, Museum der Thun" und "Künstlerische Moderne Rupertinum Forschung - Experimentieren mit Sammlungen" 10.10.-2.2.2025 Ausstellungen "Der Raum Salzburg, Museum der in unseren Köpfen. Die Moderne Mönchsberg Sammlungen" und "Freies Spiel der Kräfte. Die Sammlungen" 17.-20.10. Jazz & The City Salzburg, Altstadt 27.11.-6.1.2024 Winterfest Salzburg, Zelte im Volksgarten 29.11.-15.12. Salzburger Adventsingen Salzburg, Großes Festspielhaus 12.-15.12. RaveOnSnow 2024 Saalbach