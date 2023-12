Bühnen Graz: 2024 als Superjubiläumsjahr

Vom Holzbau zum Theaterbau

Den Anfang macht im kommenden Jahr das Schauspielhaus, das im März 1964 wiederöffnet wurde. Begonnen hatte alles mit einem sehr schlichten Holzbau am Tummelplatz, der als Spielort diente. Am 24. Oktober 1774 erfolgte der Spatenstich für das neue Theater am Franzensplatz, dem heutigen Freiheitsplatz. Dieser Bau war der erste offizielle Theaterbau in Graz, der 1776 eröffnet wurde. Doch der Spielstätte sollten keine 50 Jahre beschieden sein, denn in den frühen Morgenstunden des 25. Dezember 1823 brach ein Brand aus und zerstörte das Gebäude völlig.

Bereits zwei Jahre später konnte ein neues Haus in Betrieb genommen werden, das schließlich nach mehr als 125 Jahre ununterbrochener Nutzung 1952 aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste. Nach längerer Pause wurde schließlich am 14. März 1964 das Schauspielhaus wiedereröffnet. Man gab Max Mells eigens dafür verfasstes Drama "Paracelsus und der Lorbeer", doch glanzvoller wurde es einen Tag später, als Helmuth Lohner in "Hamlet" auf der Bühne stand.