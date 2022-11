Bäuerliche Weihnachtszeit im Freilichtmuseum Stübing

Eigenes Kinderprogramm

Im Kinderprogramm können die jungen Besucher am 5. November von 11.00 bis 14.00 Uhr Geschichten lauschen, dazu wird das neue Kinderbuch "Hallo, altes Haus" präsentiert. Am Kindernachmittag am 5. November gibt es eine Führung durch das Österreichische Freilichtmuseum, wobei man spielerisch verschiedene Handwerke rund um Holz und Wald erforscht, Werkzeuge ausprobiert und lernt, wo Holz heute noch zum Einsatz kommt. Danach geht es in "Opas Werkstatt": Das Arbeiten mit Hammer, Säge und Bohrer können Kinder dann in der Museums-Werkstatt selbst ausprobieren - und eine Krippe bauen. Der Kindernachmittag findet von 13.00 bis 16.00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Kosten betragen 13 Euro pro Person.

Am 12. November heißt es "Ich gehe mit meiner Laterne" - von 11.00 bis 14.00 Uhr werden Laternen gebaut und es gibt einen Laternderlumzug. Am 19. November werden Kinder zu Wachsziehern.

Ganslessen inklusive

Das Gasthaus "Zum Göller" - in der Mitte des Museumstales gelegen - bietet in den Novemberöffnungszeiten an allen drei Wochenenden für den Hunger nach so vielen Erlebnissen Bratäpfel und Maroni an. Kulinarische Themenschwerpunkte sind am 5. und 6. November "herzerwärmende Suppen", am 12. und 13. November Martini-Gansl und am Wochenende darauf traditionsgemäß Restl-Schmankerln.