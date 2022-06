Buntes Musikprogramm

In der Helmut List Halle werden Jordi Savall und das Ensemble Hesperion die Zuhörer durch die muslimische Welt von Mekka bis zur Seidenstraße mitnehmen ("Ibn Battuta", 24. Juli).

Mit Musik von Bach und Charpentier kommt der katalanische Dirigent nach Stainz ("Te Deum", 9. und 10. Juli) und am 23. Juli lässt er die Anfänge des venezianischen Barock in Madrigalen von Monteverdi lebendig werden ("Lamento d'Arianna"). In derselben Halle kommen die Festivalbesucher am 5. und 6. Juli mit Eddie Luis und Die Gnadenlosen "Einmal um die ganze Welt", am 8. und 9. Juli steht dort Ralph Benatzkys Operette "Im weißen Rössl" in der Fassung von Sandy Lopicic am Programm.