Die Steiermark startet ins Jahr 2024 mit einigen besonderen Kulturhighlights: So hat beispielsweise die slowenische Nationaloper "Die Nachtigall von Gorenjska" von Anton Foerster, trotz der örtlichen Nähe, nie in Graz gespielt, ab Februar ist sie aber hier nun zu sehen. In Stainz wird das Universalmuseum Joanneum mit dem Erzherzog Johann Museum eine weitere Ausstellungsstätte bespielen.

Für spannende Konzertereignisse sorgen nicht nur das Haus styriarte mit dem Sommerprogramm und dem Osterfestival Psalm, sondern auch Markus Schirmer mit dem Festival Arsonore sowie das Steirische Kammermusikfestival und die Neuberger Kulturtage.

Unverzichtbar für Filmfreund:innen und -schaffende ist die Diagonale, die Anfang April wieder in mehreren Grazer Kinos stattfinden wird. Und beim steirischen herbst geht Ekaterina Degot in die siebente Ausgabe unter ihrer Intendanz.