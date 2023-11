Hang zu "Schiefheit"

Das Publikum bewegte sich tapfer und tatsächlich in Teilen auch textsicher durch diese eher ungewohnten und rauen Töne, an deren vorläufigem Ende der Hit "Sorry Not Sorry" stand, dem aber auch ein eher rockiges Kleid angezogen wurde. Lediglich die Stimme von Lovato, die sich bei diesem Song gekonnt-virtuos in luftige Höhen schwang, erinnerte an die "Pop-Demi", die sie früher einmal gewesen sein mochte. Am ehesten war diese auch noch bei den gelungenen Visuals anwesend, die mit Vertigo-Effekten und modifizierten Kreuzen operierten.

Angesichts der insgesamt dennoch vorherrschenden Rockkulisse überzog Lovato aber die eine oder andere Gesangspassage. Um pure Präsenz zu erzeugen griff sie zum Teil zu wenig subtilen Gesangsmitteln, die ihre Stimme hin und wieder auch in eine Art von exaltiertem Ausdrucksgesang kippen ließen, bei dem zudem nicht jeder Ton wirklich fest im Sattel der allgemein üblichen Tonalität saß.

Diesen leichten Hang zu "Schiefheit" verzieh man ihr aber geflissentlich, merkte man ihr das ungeschminkte Engagement doch stets an, das wohl auch tatsächlich ernst gemeinte Leidenschaft interpretiert werden konnte.